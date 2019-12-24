СБУ. Фото: sbu.ua

https://racurs.ua/ua/n131235-sbushnyk-z-elitnou-neruhomistu-ta-avtoparkom-otrymav-slujbovu-kvartyru-v-kyievi-za-5-mln-grn-foto.html

Ракурс

Начальник першого управління економічної контррозвідки СБУ Микола Беззубенко отримав у користування службову квартиру в столичному ЖК «Джек Хаус», яка оцінюється в 5 млн грн. І це незважаючи на те, що сім’я Беззубенка володіє розкішною нерухомістю у Києві і за кордоном, а також має автопарк із елітних авто. Це багатство незрівнянно з офіційними доходами співробітника СБУ.

Розслідування щодо майна Беззубенка провели журналісти телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Журналісти встановили, що в новобудові у Печерському районі Києва у мами Беззубенко є однокімнатна квартира вартістю 80 тис. дол., яка була придбана в 2015 році. Слід уточнити, що дана нерухомість була куплена після продажу двокімнатної квартири батька Беззубенка за аналогічну вартість. Однак, ніхто не зміг пояснити журналістам, звідки взялися гроші на придбання батьківської квартири. Батько СБУ-шника працює на заводі, а мати — у лікарні.

У цій же новобудові придбала собі за аналогічну ціну однокімнатну квартиру і теща співробітника СБУ. Крім цього, у 2013 році теща Беззубенка купила ще одну нову квартиру площею 100 кв. м за 4,5 млн грн. Джерело походження грошей на придбання квартири невідоме.

У 2017 році тесть Беззубенка став власником чотирикімнатної квартири площею 160 кв. м в ЖК «Французький бульвар», у якій зараз разом зі своєю сім'єю і проживає Беззубенко. За скромними підрахунками вартість такої квартири без ремонту становить 250 — 340 тис. дол.

В автопарку Беззубенка Lexus RX 200T 2016 року випуску і Volkswagen Touareg 2013 року випуску, які оформлені на СБУ-шника і його дружину. Також дружина Беззубенка їздить на автомобілі BMW X7, який оформлений на Катерину Фоміну. Фоміна стверджувала журналістам, що у неї немає ніякої машини, а потім згадала, що оформила довіреність на якусь далеку родичку.

Також у реєстрі нерухомості Чорногорії були виявлені дві квартири, власницею яких є Юлія Беззубенко. Квартири розташовані в курортному містечку Будва на узбережжі Адріатичного моря і були придбані в 2015 році. Зараз вартість таких квартир оцінюється в 130 тис. дол. кожна.

Беззубенко ніколи не мав власного бізнесу і постійно працював в СБУ. Юридичні компанії дружини СБУ-шника почали приносити дохід із кінця 2017 року, тобто вже після покупки об'єктів нерухомості. Юридичні компанії дружини Беззубенка захищають у судах інтереси великих гравців фармацевтичного і медичного ринку, а також великих імпортерів. Цікаво, що управління економічної контррозвідки СБУ, яке очолює Беззубенко, контролює сфери охорони здоров’я і бюджету.