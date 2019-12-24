СБУ. Фото: sbu.ua

https://racurs.ua/n131235-bogatyy-sotrudnik-sbu-poluchil-slujebnuu-kvartiru-za-5-mln-grn.html

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Начальник первого управления экономической контрразведки СБУ Николай Беззубенко получил в пользование служебную квартиру в столичном ЖК «Джек Хаус», которая оценивается в 5 млн грн. И это несмотря на то, что семья Беззубенко владеет роскошной недвижимостью в Киеве и за границей, а также имеет автопарк, в который входят элитные автомобили. Это богатство несоизмеримо с официальными доходами сотрудника СБУ.

Расследование относительно имущества Беззубенко провели журналисты телепрограммы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Журналисты установили, что в новостройке в Печерском районе Киева у мамы Беззубенко есть однокомнатная квартира стоимостью 80 тыс. долл., которая была приобретена в 2015 году. Следует уточнить, что данная недвижимость была куплена после продажи двухкомнатной квартиры отца Беззубенко за аналогичную стоимость. Однако, никто не смог объяснить журналистам, откуда взялись деньги на приобретение отцовской квартиры. Отец СБУшника работает на заводе, а мать — в больнице.

В этой же новостройке приобрела себе за аналогичную цену однокомнатную квартиру и теща сотрудника СБУ. Кроме этого, в 2013 году теща Беззубенко купила еще одну новую квартиру площадью 100 кв. м за 4,5 млн грн. Источник происхождения денег на покупку квартиры неизвестен.

В 2017 году тесть Беззубенко стал владельцем четырехкомнатной квартиры площадью 160 кв. м в ЖК «Французский бульвар», в которой сейчас вместе со своей семьей и проживает Беззубенко. По скромным подсчетам стоимость такой квартиры без ремонта составляет 250 — 340 тыс. долл.

В автопарке Беззубенко Lexus RX 200T 2016 года выпуска и Volkswagen Touareg 2013 года выпуска, которые оформлены на СБУшника и его супругу. Также жена Беззубенко ездит на автомобиле BMW X7, который оформлен на некую Екатерину Фомину. Фомина утверждала журналистам, что у нее нет никакой машины, а потом вспомнила, что оформила доверенность на какую-то далекую родственницу.

Также в реестре недвижимости Черногории были обнаружены две квартиры, владелицей которых является Юлия Беззубенко. Квартиры расположены в курортном городке Будва на побережье Адриатического моря и были приобретены в 2015 году. В настоящее время стоимость таких квартир оценивается в 130 тыс. долл. каждая.

Беззубенко никогда не имел собственного бизнеса и постоянно работал в СБУ. Юридические компании жены СБУшника начали приносить доход с конца 2017 года, то есть уже после покупки объектов недвижимости. Юридические компании жены Беззубенко защищают в судах интересы крупных игроков фармацевтического и медицинского рынка, а также крупных импортеров. Интересно, что управление экономической контрразведки СБУ, которое возглавляет Беззубенко, контролирует сферы охраны здоровья и бюджета.