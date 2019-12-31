30 грудня між «Нафтогазом» та «Газпромом» був укладений новий транзитний контракт на 2020−2024 роки.

Глава української компанії Андрій Коболєв пояснив умови контракту та поточний стан української газотранспортної системи на брифінгу.

Нагадаємо, що 30 грудня переговори, які велися чотири доби майже без перерв, завершились.

На цих переговорах, ми вперше, за багато років мали дійсно сильну позицію. Рекордні запаси газу в сховищах дозволили не хвилюватись щодо проходження опалювального сезону за будь-яких сценаріїв, а санкції США проти «Північного потоку-2» змусили Газпром почати хвилюватись щодо виконання своїх зобов’язань перед європейськими споживачами. Вчасно проведений анбандлінг посилив нашу переговорну позицію і дав нам можливість перейти на роботу за європейським правилами на наших кордонах.

Тепер Україна має принаймні п’ять років, щоб повністю реформувати свій газовий ринок та інтегруватись до загальноєвропейської енергетичної системи, — прокоментували раніше в «Нафтогазі» суть домовленостей.