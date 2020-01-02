Землетрус. Фото: inform.kz

https://racurs.ua/ua/n131533-u-shidnomu-kazahstani-stavsya-zemletrus.html

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Землетрус магнітудою 4,0 стався сьогодні о 7.51 в Східно-Казахстанській області Казахстану.

Про підземні поштовхи повідомила сейсмологічна дослідно-методична експедиція комітету науки Міносвіти Казахстану.

Епіцентр землетрусу енергетичним класом 9.0 зафіксований у 510 км на північ від Алмати на глибині 25 км. Координати епіцентру землетрусу: 47,77° північної широти, 77,51° східної довготи.

Відомостей про відчутність за шкалою МSК-64 немає.

Землетрус також було зафіксовано 1 січня 2020 року, епіцентр якого був розташований на глибині 5 км у 578 км на південний захід від Алмати на території Китаю. Магнітуда землетрусу склала 4,4.