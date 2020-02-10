Обстріл Краматорська: п’ять років тому окупанти вдарили ракетами по житлових кварталах і штабу АТО, фото — Вікіпедія

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Цього дня у 2015 році в житлові квартали Краматорська та його околиці влучили понад 30 ворожих ракет з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Більшість снарядів влучили саме в районі тодішнього штабу АТО, 14 ракет впали на житлові квартали міста, які пошкодили 41 будівлю. Внаслідок обстрілів загинули 17 людей, постраждали — 64 людини.

Від початку війни на Донбасі Краматорськ впродовж двох місяців був окупований бойовиками незаконних збройних формувань. Але після звільнення міста українськими військовими тут панувала тиша. Ніхто не очікував, що одного дня десятки снарядів впадуть на місто.

Обстріл почався 10 лютого з 11.51. Краматорськ накрило двома серіями вибухів з інтервалом у 30 хвилин. Ракети окупантів були оснащені касетними боєприпасами, що заборонені Конвенцією про касетні боєприпаси. Обстрілів зазнав Краматорський аеродром та житлові квартали міста.

Перші повідомлення штабу АТО зазначали, що обстріл вівся з ракетних систем «Торнадо». Згодом Генштаб уточнив, що напад стався із систем БМ-30 «Смерч».

Головна військова прокуратура кваліфікувала обстріл Краматорська як терористичний акт. Внаслідок атаки загинули 17 людей, з яких 7 — військові ЗСУ: Євген Бушнін, Володимир Глубоков, Віктор Дев’яткін, Володимир Довганюк, Денис Жембровський, Михайло Ілляшук, Сергій Хаустович, Ігор Шевченко, Сергій Шмерецький.

Поранено 64 особи, серед яких п’ятеро дітей та 15 військовослужбовців.

Сьогодні також — п’ята річниця Широкинської операції. 10 лютого 2015 року українські військові почали наступ і відсунули лінію фронту на 20 км від Маріуполя. Тоді звільнили п’ять населених пунктів: Широкине, Бердянське, Лебединське, Комінтернове, Павлопіль.

Це були дні української слави. В операції брали участь воїни з «Азову», «Донбасу», «Сходу», «Скіфу», «Берди», «Соколу», Морської піхоти, Нацгвардії, — повідомили у прес-службі «Азову».

Тоді загинули десять «азовців»: Дмитро Коряк (Брат), Володимир Радіонов (Чемпіон), Роман Черненко (Бенч), Ігор Гольченко (Ернест), В’ячеслав Кирилов (Козак), Микола Троїцький (Акела), Олександр Кутузакій (Кутуз), Антон Грицай (Сіф), Михайло Чеботарьов (Чавур), Сергій Амброс (Амброс).