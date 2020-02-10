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Обстрел Краматорска: пять лет назад оккупанты ударили ракетами по жилым кварталам и штабу АТО, фото — Википедия

30 ракет «Смерча» по Краматорску: 10 февраля 2015 года оккупанты нанесли смертоносный удар (ФОТО, ВИДЕО)

10 фев 2020, 16:49
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В этот день в 2015 году в жилые кварталы Краматорска и его окрестности попали более 30 вражеских ракет из реактивных систем залпового огня «Смерч».

Большинство снарядов попали именно в район тогдашнего штаба АТО, 14 ракет упали на жилые кварталы города, повредив 41 здание. Вследствие обстрелов погибли 17 человек, пострадали 64 человека.

С начала войны на Донбассе Краматорск в течение двух месяцев был оккупирован боевиками незаконных вооруженных формирований. Но после освобождения города украинскими военными здесь царила тишина. Никто не ожидал, что однажды десятки снарядов упадут на город.

30 ракет «Смерчу» по Краматорську: сьогодні річниця смертельного обстрілу міста

Обстрел начался 10 февраля в 11.51. Краматорск накрыло двумя сериями взрывов с интервалом в 30 минут. Ракеты оккупантов были оснащены кассетными боеприпасами, которые запрещены Конвенцией о кассетных боеприпасах.

В первых сообщениях штаба АТО отмечалось, что обстрел велся из ракетных систем «Торнадо». Впоследствии Генштаб уточнил, что нападение произошло из систем БМ-30 «Смерч».

Главная военная прокуратура квалифицировала обстрел Краматорска как террористический акт. В результате атаки погибли 17 человек, из которых семеро — военные ВСУ: Евгений Бушнин, Владимир Глубоков, Виктор Девяткин, Владимир Довганюк, Денис Жембровський, Михаил Илляшук, Сергей Хаустович, Игорь Шевченко, Сергей Шмерецкий. Ранены 64 человека, среди которых пятеро детей и 15 военнослужащих.

30 ракет «Смерча» по Краматорску: сегодня годовщина смертельного обстрела города. Фото: Донецкая ОГА

30 ракет «Смерча» по Краматорску: сегодня годовщина смертельного обстрела города. Фото: Донецкая ОГА

30 ракет «Смерча» по Краматорску: сегодня годовщина смертельного обстрела города. Фото: Донецкая ОГА

Сегодня также пятая годовщина Широкинской операции. 10 февраля 2015 года украинские военные начали наступление и отодвинули линию фронта на 20 км от Мариуполя. Тогда освободили пять населенных пунктов: Широкино, Бердянское, Лебединское, Коминтерново, Павлополь.

Это были дни украинской славы. В операции принимали участие воины «Азова», «Донбасса», «Востока», «Скифа», «Сокола», морской пехоты, Нацгвардии, — сообщили в пресс-службе «Азова».

Тогда погибли десять «азовцев» Дмитрий Коряк (Брат), Владимир Радионов (Чемпион), Роман Черненко (Бенч), Игорь Гольченко (Эрнест), Вячеслав Кириллов (Козак), Николай Троицкий (Акела), Александр Кутузакий (Кутузове), Антон Грицай (Сиф), Михаил Чеботарев (Чавур), Сергей Амброс (Амброс).

30 ракет «Смерча» по Краматорску: сегодня годовщина смертельного обстрела города. Фото: Донецкая ОГА

Источник: Ракурс


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