Коронавірус: Україна послабила заборону на перетин адмінмежі з Кримом

Україна послабила заборону на перетин адмінмежі з Кримом. Фото: Новинарня

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Коронавірус SARS-CoV-2, що лютує в світі та вже шириться Україною, став причиною закриття пунктів пропуску на кордонах, у тому числі й на адміністративній межі з окупованим Кримом. Однак сьогодні Кабінет міністрів України вирішив пом’якшити заборону на перетин адмінмежі.

Рішення про послаблення обмежень було ухвалено на засіданні уряду в середу, 18 березня.

За наявності достатніх підстав гуманітарного характеру Державна прикордонна служба України у період карантину зможе ухвалювати рішення щодо пропуску окремих людей через адмінмежу з Кримом. При цьому про такі випадки прикордонники будуть негайно інформувати Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як зазначив віце-прем'єр Олексій Рєзніков, на пропускних пунктах у Херсонській області з початку карантину через коронавірус збільшилася кількість відмов у перетині адмінмежі. Наразі ж, за його словами, алгоритм пропуску вдосконалено, «щоб зняти всі можливі проблеми».

Нагадаємо, після того, як Україна з метою запобігання поширенню коронавірусу ускладнила порядок перетину адмінмежі з півостровом, до РНБО та Міністерство з питань реінтеграції територій звернулися правозахисники із проханням «не ізолювати» окуповані Крим і Донбас, оскільки це загрожуватиме життю та здоров’ю тамтешніх жителів.

Зазначимо, що в окупованому росіянами Криму 130 осіб перебувають під наглядом медиків через підозру на інфікування коронавірусом.