Коронавирус: Украина ослабила запрет на пересечение админграницы с Крымом

Украина ослабила запрет на пересечение админграницы с Крымом. Фото: Новинарня

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Коронавирус SARS-CoV-2, который свирепствует в мире и уже распространяется по Украине, стал причиной закрытия пунктов пропуска на границах, в том числе и на административной границе с оккупированным Крымом. Однако сегодня Кабинет министров Украины решил смягчить запрет на пересечение админграницы.

Решение об ослаблении ограничений было принято на заседании правительства в среду, 18 марта.

При наличии достаточных оснований гуманитарного характера Государственная пограничная служба Украины в период карантина сможет принимать решения по пропуску людей через админграницу с Крымом. При этом о таких случаях пограничники будут немедленно информировать Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как отметил вице-премьер Алексей Резников, на пропускных пунктах в Херсонской области с начала карантина из-за коронавируса увеличилось количество отказов в пересечении админграницы. Сейчас же, по его словам, алгоритм пропуска усовершенствовали, «чтобы снять все возможные проблемы».

Напомним, после того, как Украина с целью предотвращения распространения коронавируса усложнила порядок пересечения админграницы с полуостровом, в СНБО и Министерство по вопросам реинтеграции территорий обратились правозащитники с просьбой «не изолировать» оккупированные Крым и Донбасс, поскольку это будет угрожать жизни и здоровью местных жителей.

Отметим, что в оккупированном россиянами Крыму 130 человек находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на инфицирование коронавирусом.