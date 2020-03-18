На кордоні з Україною працює 41 автомобільний пункт пропуску. Фото: Факти

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Коронавірусний карантин в Україні став причиною закриття більшості пунктів пропуску на кордоні з іншими державами. Проте понад 40 з них продовжують працювати.

Українські прикордонники опублікували список автомобільних пунктів пропуску, які продовжують функціонувати. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

На кордоні з Білоруссю працюють такі пункти пропуску:

у Чернігівській області: «Сеньківка — Веселівка», «Нові Яриловичі — Нова Гута» «Славутич — Комарин»;

у Київській області: «Вільча — Олександрівка»;

у Житомирській області: «Виступовичі — Нова Рудня»;

у Рівненській області: «Городище — Верхній Теребежі», «Прикладники — Невель»;

у Волинській області: «Дольськ — Мохро», «Доманове — Мокрани», «Пулемець — Томашівка».

На кордоні з Польщею:

у Львівській області: «Рава-Руська — Гребенне» та «Краковець — Корчова»;

у Волинській області: «Ягодин — Дорохуськ».

На кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: «Малий Березний — Убля», «Ужгород — Вишнє-Німецьке».

На кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: «Лужанка — Берегшурань», «Вилок — Тісабеч», «Косино — Барабаш», «Дзвінкове — Лонья» і «Чоп (Тиса) — Захонь».

На кордоні з Румунією:

у Закарпатській області: «Дякове — Халмеу»;

у Чернівецькій області: «Порубне — Сірет».

На кордоні з Молдовою:

в Одеській області: «Паланка — Маяки — Удобне», «Старокозаче — Тудора», «Рені — Джюрджюлешть», «Тютюн — Мирне»;

у Вінницькій області: «Могилів — Подільський — Отач»;

у Чернівецькій області: «Росошани — Бричень», «Мамалига — Крива».

На кордоні з Росією:

у Харківській області: «Чугунівка — Веріговка», «Плетенівка — Шебекіно», «Гоптівка — Нехотєєвка»;

у Сумській області: «Велика Писарівка — Грайворон», «Юнаківка — Суджа», «Бачівськ — Троєбортне», «Катеринівка — Крупець»;

у Чернігівській області: «Грем'яч — Погар», «Сеньківка — Нові Юрковичі»;

у Луганській області «Мілове — Чертково», «Просяне — Бугайовка», «Танюшівка — Ровеньки».

Також в поліції зазначили, що в Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Києві та Київській області створені спеціальні мобільні групи, які перевірятимуть, як надаються послуги пасажирських перевезень, а у всіх інших регіонах цю роботу будуть проводити співробітники патрульної поліції. Про це заявив глава Нацполіціі Ігор Клименко, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ в Facebook.

Він зазначив, що з сьогоднішнього дня на всій території держави заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter написав, що Україна домовилася з Угорщиною про транзит громадян України, які застрягли на автобусах і авто на кордоні з Австрією і Хорватією. Додому потраплять 310 українців.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив з резервного фонду держбюджету понад 4 млн дол. на повернення українців з-за кордону авіарейсами. Щоб евакуювати 35 тис. 479 громадян, потрібно здійснити 175 рейсів.