На границе с Украиной работает 41 автомобильный пункт пропуска. Фото: Факты

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Коронавирусный карантин в Украине стал причиной закрытия большинства пунктов пропуска на границе с другими государствами. Однако более 40 из них продолжают работать.

Украинские пограничники опубликовали список пунктов пропуска, которые продолжают функционировать и где можно пересечь границу на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

На границе с Беларусью работают такие пункты пропуска:

в Черниговской области: «Сенькивка — Веселовка», «Новые Яриловичи — Новая Гута» «Славутич — Комарин»;

в Киевской области: «Вильча — Александровка»;

в Житомирской области: «Выступовичи — Новая Рудня»;

в Ровенской области: «Городище — Верхний Теребежов», «Прикладники — Невель»;

в Волынской области: «Дольск — Мохро», «Доманово — Мокраны», «Пулемец — Томашовка».

На границе с Польшей:

во Львовской области: «Рава-Русская — Гребенное» и «Краковец — Корчева»;

в Волынской области: «Ягодин — Дорохуск».

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: «Малый Березный — Убля», «Ужгород — Вишне-Немецкое».

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: «Лужанка — Берегшурань», «Вилок — Тисабеч», «Косино — Барабаш», «Дзвинкове — Лонья» и «Чоп (Тиса) — Захонь».

На границе с Румынией:

в Закарпатской области: «Дьяково — Халмеу»;

в Черновицкой области: «Порубное — Сирет».

На границе с Молдовой:

в Одесской области: «Паланка — Маяки — Удобне», «Староказачье — Тудора», «Рени — Джюрджюлешть», «Табаки — Мирное»;

в Винницкой области: «Могилев — Подольский — Отач»;

в Черновицкой области: «Росошаны — Бричень», «Мамалыга — Кривая».

На границе с Россией:

в Харьковской области: «Чугуновка — Вериговка», «Плетеневка — Шебекино», «Гоптовка — Нехотеевка»;

в Сумской области: «Большая Писаревка — Грайворон», «Юнаковка — Суджа», «Бачевск — Троебортное», «Екатериновка — Крупец»;

в Черниговской области: «Гремяч — Погар», «Сеньковка — Новые Юрковичи»;

в Луганской области «Меловое — Чертково», «Просяное — Бугайовка», «Танюшовка — Ровеньки».

Также в полиции отметили, что в Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как оказываются услуги пассажирских перевозок, а во всех других регионах эту работу будут проводить сотрудники патрульной полиции. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

Он отметил, что с сегодняшнего дня на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter написал, что Украина договорилась с Венгрией о транзите граждан Украины, которые застряли на автобусах и авто на границе с Австрией и Хорватией. Домой попадут 310 украинцев.

Напомним, Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета более 4 млн долл. на возвращение украинцев из-за границы авиарейсами. Чтобы эвакуировать 35 тыс. 479 граждан, нужно осуществить 175 рейсов.