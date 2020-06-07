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Ракурс
Окупанти знову обстріляли позиції українських військових, фото: «Точка доступу»

Трійця не стала на заваді: окупанти знову порушили режим припинення вогню на Донбасі

7 чер 2020, 20:35
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На Донбасі окупанти сьогодні знову порушили режим припинення вогню.

Станом на 17.00 зафіксовано один обстріл, здійснений російсько-терористичними військами неподалік населеного пункту Луганське. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Обстріл здійснювався з великокаліберних кулеметів, втрат серед українських військових немає.

Зазначається, що українські військові адекватно відповіли на дії бойовиків, змусивши окупантів припинити обстріли. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення в районі селища Станиця Луганська та міста Золоте Луганської області, а також сіл Петрівське та Богданівка Донецької області порушень режиму тиші не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора в зоні проведення ООС було зафіксовано 13 обстрілів. В результаті четверо українських військових були поранені, ще один — отримав бойове травмування.

Джерело: Ракурс


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