Оккупанты снова обстреляли позиции украинских военных, фото: «Точка доступу»

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Ракурс

На Донбассе оккупанты сегодня снова нарушили режим прекращения огня.

По состоянию на 17.00 зафиксирован один обстрел, совершенный российско-террористическими войсками возле населенного пункта Луганское. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Обстрел осуществлялся из крупнокалиберных пулеметов, потерь среди украинских военных нет.

Отмечается, что украинские военные адекватно ответили на действия боевиков, заставив оккупантов прекратить обстрелы. Потери противника уточняются.

На участках разведения в районе поселка Станица Луганская и города Золотое Луганской области, а также сел Петровское и Богдановка Донецкой области нарушений режима тишины не зафиксированы.

Напомним, вчера в зоне проведения ООС были зафиксированы 13 обстрелов. В результате четверо украинских военных были ранены, еще один — получил боевое травмирование.