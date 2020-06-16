Верховна Рада ухвалила законопроект про підтримку культури і креативних індустрій

https://racurs.ua/ua/n139790-rada-uhvalyla-zakonoproekt-pro-pidtrymku-kreatyvnyh-industriy.html

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект № 3377 про внесення змін до законодавства з метою державної підтримки культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв’язку з дією коронавірусного карантину.

У другому читанні цей проект закону підтримало 343 народних обранці. Закон передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України та низки тематичних законів з метою актуалізації, вдосконалення правових відносин.

Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної хвороби, ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою зупиняється, — інформує прес-служба Ради.

Як пояснюють у ВР, креативні індустрії — види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження.

Також законопроект передбачає, що до 31 грудня 2020 року держпідтримка кінематографії може здійснюватися у формі надання субсидії на розвиток кінопроекту: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.