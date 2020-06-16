Верховная Рада приняла законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий

https://racurs.ua/n139790-rada-prinyala-zakonoproekt-o-podderjke-kreativnyh-industriy.html

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3377 о внесении изменений в законодательство с целью государственной поддержки культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием коронавирусного карантина.

Во втором чтении этот законопроект поддержали 343 народных избранника. Закон предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс Украины и ряд тематических законов с целью актуализации и совершенствования правовых отношений.

Временно, на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни, инициирование, объявление и проведение конкурсов Национальным советом останавливается, — информирует пресс-служба Рады.

Как объясняют в ВР, креативные индустрии — виды экономической деятельности, целью которых является создание добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение.

Также законопроект предусматривает, что до 31 декабря 2020 года господдержка кинематографии может осуществляться в форме предоставления субсидии на развитие кинопроекта: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.