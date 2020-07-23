На припинення вогню на Донбасі із критикою відреагували у Росії

Припинення вогню на Донбасі із критикою прокоментували у Росії. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n141508-na-prypynennya-vognu-na-donbasi-iz-krytykou-vidreaguvaly-u-rosiyi.html

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Війна на Донбасі триває вже шість років. 22 липня під час засідання тристоронньої контактної групи сторони домовилися про чергове припинення вогню з 27 липня.

На таке рішення вже відреагували як представники Росії, так і ватажки так званих народних республік. Зокрема, повноважний представник Росії на переговорах Борис Гризлов заявив, що «у зв’язку з цим не можна відчувати нічого, окрім задоволення». Про це він розповів у коментарі російському «Интерфаксу».

Водночас він почав критикувати Україну через наміри провести на Донбасі місцеві вибори. За його словами, саме через це рішення сторони заблокували обговорення політичних, гуманітарних та економічних питань у контактній групі. Гризлов вважає, що такі умови, висунуті Україною, «прямо суперечать мінським угодам».

Також рішення про припинення вогню прокоментував представник так званої ЛНР Родіон Мірошник. Він зазначив, що сторони мають опублікувати накази про припинення вогню, а також перерахувати заходи, що вживаються щодо порушників перемир’я.

Він також зазначив, що сторони не мають права проводити наступальну і розвідувально-диверсійну діяльність, використовувати літальні апарати, застосовувати вогонь тощо.

У ОБСЄ також зазначили, що застосування вогню дозволяється у разі наступальних дій. Під наступальними діями в організації розуміють будь-які спроби змінити позиційне розміщення сил, яке склалося на момент прийняття заяви про повне припинення вогню, а також будь-яке просування в бік противника, зокрема проведення розвідувальних або диверсійних дій. Про вогонь у відповідь на наступальні дії командування ЗСУ та ватажки бойовиків мають повідомляти ОБСЄ.

Як писав «Ракурс», тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила повне та всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі.