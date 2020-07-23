На прекращение огня на Донбассе с критикой отреагировали в России

Прекращение огня в Донбассе с критикой прокомментировали в России. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n141508-na-prekraschenie-ognya-na-donbasse-s-kritikoy-otreagirovali-v-rossii.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается уже шесть лет. 22 июля во время заседания трехсторонней контактной группы стороны договорились об очередном прекращении огня с 27 июля.

На такое решение уже отреагировали как представители России, так и главари так называемых народных республик. В частности, представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что «в связи с этим нельзя чувствовать ничего, кроме удовлетворения». Об этом он рассказал в комментарии российскому «Интерфаксу».

В то же время он начал критиковать Украину за намерение провести на Донбассе местные выборы. По его словам, именно из-за этого решения стороны заблокировали обсуждение политических, гуманитарных и экономических вопросов в контактной группе. Грызлов считает, что такие условия, выдвинутые Украине, «прямо противоречат минским соглашениям».

Также решение о прекращении огня прокомментировал представитель так называемой ЛНР Родион Мирошник. Он отметил, что стороны должны опубликовать приказы о прекращении огня, а также перечислить меры, принимаемые в отношении нарушителей перемирия.

Он также отметил, что стороны не имеют права проводить наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность, использовать летательные аппараты, применять огонь и тому подобное.

В ОБСЕ также отметили, что применение огня разрешается в случае наступательных действий. Под наступательными действиями в организации понимают любые попытки изменить позиционную расстановку сил, которая сложилась на момент принятия заявления о полном прекращении огня, а также любое продвижение в сторону противника, включая проведение разведывательных или диверсионных действий. Об ответном огне на наступательные действия командование ВСУ и главари боевиков должны сообщать ОБСЕ.

Как писал «Ракурс», трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.