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Ракурс
Бойовики продовжують порушувати досягнуті домовленості, фото: «112 Україна»

Бойовики стягують танки та артилерію до лінії зіткнення — Міноборони

8 гру 2020, 15:45
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Окупанти на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості.

Російсько-окупаційні війська посилюють свої передові позиції за рахунок нових артилерійських підрозділів і танків, порушуючи в такий спосіб пункти мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Крім того, за інформацією розвідки, командування окупантів продовжує нарощувати заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів.

Так, цього тижня на полігонах, розташованих в окупованих районах Донецької та Луганської областей, окупантами одночасно проводяться:


  • заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин;
  • збори з командирами взводів та молодшим командним складом;
  • збори з командирами бойових машин;
  • показові інструкторсько-методичні заняття.

У Міноборони зазначають, що впродовж 7 грудня було зафіксовано чотири випадки обстрілів бойовиками позицій українських військових на Донбасі. З початку доби 8 грудня, станом на 12.00 порушень режиму «тиші» не зафіксовано.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вересні розповів, чим загрожує війна на Донбасі Європі і світу.

Джерело: Ракурс


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