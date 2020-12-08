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Бойовики продовжують порушувати досягнуті домовленості, фото: «112 Україна»
Бойовики стягують танки та артилерію до лінії зіткнення — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n147490-boyovyky-styaguut-tanky-ta-artyleriu-do-liniyi-zitknennya-minoborony.htmlРакурс
Окупанти на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості.
Російсько-окупаційні війська посилюють свої передові позиції за рахунок нових артилерійських підрозділів і танків, порушуючи в такий спосіб пункти мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України з посиланням на дані Головного управління розвідки.
Крім того, за інформацією розвідки, командування окупантів продовжує нарощувати заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів.
Так, цього тижня на полігонах, розташованих в окупованих районах Донецької та Луганської областей, окупантами одночасно проводяться:
- заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин;
- збори з командирами взводів та молодшим командним складом;
- збори з командирами бойових машин;
- показові інструкторсько-методичні заняття.
У Міноборони зазначають, що впродовж 7 грудня було зафіксовано чотири випадки обстрілів бойовиками позицій українських військових на Донбасі. З початку доби 8 грудня, станом на 12.00 порушень режиму «тиші» не зафіксовано.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вересні розповів, чим загрожує війна на Донбасі Європі і світу.
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