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Ракурс
Боевики продолжают нарушать достигнутые договоренности, фото: «112 Украина»

Боевики стягивают танки и артиллерию к линии соприкосновения — Минобороны

8 дек 2020, 15:45
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Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности.

Российско-оккупационные войска усиливают свои передовые позиции за счет новых артиллерийских подразделений и танков, нарушая таким образом пункты минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Кроме того, по информации разведки, командование оккупантов продолжает наращивать меры боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

Так, на этой неделе на полигонах, расположенных в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, оккупантами одновременно проводятся:


  • занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин;
  • сборы с командирами взводов и младшим командным составом;
  • сборы с командирами боевых машин;
  • показательные инструкторско-методические занятия.

В Минобороны отмечают, что в течении 7 декабря были зафиксированы четыре случая обстрелов боевиками позиций украинских военных на Донбассе. С начала суток 8 декабря по состоянию на 12.00 нарушения режима «тишины» не зафиксированы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в сентябре рассказал, чем грозит война на Донбассе Европе и миру.

Источник: Ракурс


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