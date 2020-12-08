Боевики продолжают нарушать достигнутые договоренности, фото: «112 Украина»

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Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности.

Российско-оккупационные войска усиливают свои передовые позиции за счет новых артиллерийских подразделений и танков, нарушая таким образом пункты минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Кроме того, по информации разведки, командование оккупантов продолжает наращивать меры боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

Так, на этой неделе на полигонах, расположенных в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, оккупантами одновременно проводятся:

занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин;

сборы с командирами взводов и младшим командным составом;

сборы с командирами боевых машин;

показательные инструкторско-методические занятия.

В Минобороны отмечают, что в течении 7 декабря были зафиксированы четыре случая обстрелов боевиками позиций украинских военных на Донбассе. С начала суток 8 декабря по состоянию на 12.00 нарушения режима «тишины» не зафиксированы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в сентябре рассказал, чем грозит война на Донбассе Европе и миру.