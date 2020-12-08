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Боевики продолжают нарушать достигнутые договоренности, фото: «112 Украина»
Боевики стягивают танки и артиллерию к линии соприкосновения — Минобороныhttps://racurs.ua/n147490-boeviki-styagivaut-tanki-i-artilleriu-k-linii-soprikosnoveniya-minoborony.htmlРакурс
Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности.
Российско-оккупационные войска усиливают свои передовые позиции за счет новых артиллерийских подразделений и танков, нарушая таким образом пункты минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.
Кроме того, по информации разведки, командование оккупантов продолжает наращивать меры боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.
Так, на этой неделе на полигонах, расположенных в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, оккупантами одновременно проводятся:
- занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин;
- сборы с командирами взводов и младшим командным составом;
- сборы с командирами боевых машин;
- показательные инструкторско-методические занятия.
В Минобороны отмечают, что в течении 7 декабря были зафиксированы четыре случая обстрелов боевиками позиций украинских военных на Донбассе. С начала суток 8 декабря по состоянию на 12.00 нарушения режима «тишины» не зафиксированы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в сентябре рассказал, чем грозит война на Донбассе Европе и миру.
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