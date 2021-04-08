Укази Зеленського щодо відсторонення Тупицького оскаржили в КСУ

Тупицький. Фото: Youtube

https://racurs.ua/ua/n152947-ukazy-zelenskogo-schodo-vidstoronennya-tupyckogo-oskarjyly-v-ksu.html

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Укази Зеленського щодо відсторонення від посади колишнього очільника Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького та судді Олександра Касмініна оскаржили в КСУ.

Група нардепів подала до суду відповідне конституційне подання. Про це повідомила постійна представниця Верховної Ради в КСУ Олена Совгиря на своїй сторінці в Telegram.

Повідомляється, що в конституційному поданні група народних депутатів вимагає встановити конституційність указів президента України про відсторонення від посади Тупицького та звільнення з посади Тупицького та Касмініна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 27 березня Зеленський скасував указ про призначення Тупицького й Касмініна суддями КСУ. Після цього указу Тупицький скликав засідання Конституційного суду. Як пояснив представник президента в КСУ Федір Веніславський, після указу Зеленського Олександр Тупицький уже не очолює Конституційний суд. Також рішення про звільнення Тупицького також оскаржили у Верховному суді.