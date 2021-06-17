Діти отруїлися в гуртожитку Івано-Франківська, підозрюють витік газу

https://racurs.ua/ua/n156243-dity-otruyilysya-v-gurtojytku-ivano-frankivska-pidozruut-vytik-gazu.html

Ракурс

У ніч на 17 червня в Івано-Франківську отруїлося восьмеро дітей. Надзвичайна подія сталася в гуртожитку і чотирьох багатоповерхівках.

Рятувальники повідомили про витік невідомої речовини і підозрюють, що стався витік газу. До лікарні потрапили вісім підлітків, троє з яких у тяжкому стані.

Різкий запах газу відчули в чотирьохповерховій будівлі гуртожитку «Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу» і кількох будинках на вулицях Петлюри, 23, 25 і Коновальця, 144, 146.

Усім постраждалим 16−17 років, їх відвезли в лікарню.

На місце НП прибули майже 40 рятувальників і підвезли 11 одиниць техніки. Аварійна бригада вночі обстежила територію, але витоку газу не виявила. Провели й заміри повітря, утім, небезпечних речовин у ньому також вже не знайшли.

Уранці поблизу місця НП запаху невідомої речовини не відчувається.

Троє постраждалих перебувають у реанімації у важкому стані.

8 червня «Ракурс» повідомляв про вибух однієї з магістральних мереж газопроводу «Угерсько — Івано-Франківськ — Чернівці». Тоді на місці НП відчувалася різка концентрація газу.