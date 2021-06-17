Дети отравились в общежитии Ивано-Франковска, подозревают утечку газа

https://racurs.ua/n156243-deti-otravilis-v-obschejitii-ivano-frankovska-podozrevaut-utechku-gaza.html

Ракурс

В ночь на 17 июня в Ивано-Франковске отравились восемь детей. Чрезвычайное происшествие случилось в общежитии и четырех многоэтажках.

Спасатели сообщили об утечке неизвестного вещества и подозревают, что произошла утечка газа. В больницу попали восемь подростков, трое из которых в тяжелом состоянии.

Резкий запах газа почувствовали в четырехэтажном здании общежития «Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса» и нескольких домах на улицах Петлюры, 23, 25 и Коновальца, 144, 146.

Всем пострадавшим 16−17 лет, их отвезли в больницу.

На место ЧП прибыли около 40 спасателей и подвезли 11 единиц техники. Аварийная бригада ночью обследовала территорию, но утечки газа не обнаружила. Провели и замеры воздуха, впрочем, опасных веществ в нем также уже не нашли.

Утром вблизи места ЧП запаха неизвестного вещества не ощущается. Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

8 июня «Ракурс» сообщал о взрыве одной из магистральных сетей газопровода «Угерско — Ивано-Франковск — Черновцы». Тогда на месте ЧП ощущалась резкая концентрация газа.