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Ракурс
Нацгвардія готує вертольоти Airbus до параду на Хрещатику, фото — Нацгвардія

Нацгвардія готує вертольоти Airbus до параду на Хрещатику (ФОТО, ВІДЕО)

28 лип 2021, 13:51
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Гвардійські екіпажі, які будуть пілотувати авіаційну техніку під час прольоту над вулицею Хрещатик в Києві 24 серпня, розпочали тренувальні польоти на групову злітаність.

Тренування пілотів частини № 2269 відбуваються на вертольотах Airbus EC 225 LP, які братимуть участь в параді до Дня Незалежності.

Нацгвардія готує вертольоти Airbus до параду на Хрещатику, фото — Нацгвардія

Нацгвардія має вже у своїх ангарах чотири сучасні французькі повітряні судна. Їх пілоти пройшли теорію та практику за кордоном.

В систему авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС від французького виробника надійшло 14 гелікоптерів: два типу Н125 для прикордонників, два типу Н145 для НПУ, 10 типу Н225 (шість для ДСНС та чотири для Нацгвардії).


Нацгвардія готує вертольоти Airbus до параду на Хрещатику, фото — Нацгвардія

Нацгвардія готує вертольоти Airbus до параду на Хрещатику, фото — Нацгвардія

Джерело: Ракурс


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