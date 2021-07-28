Нацгвардія готує вертольоти Airbus до параду на Хрещатику, фото — Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n158020-nacgvardiya-gotuie-vertoloty-airbus-do-paradu-na-hreschatyku-foto-video.html

Ракурс

Гвардійські екіпажі, які будуть пілотувати авіаційну техніку під час прольоту над вулицею Хрещатик в Києві 24 серпня, розпочали тренувальні польоти на групову злітаність.

Тренування пілотів частини № 2269 відбуваються на вертольотах Airbus EC 225 LP, які братимуть участь в параді до Дня Незалежності.

Нацгвардія має вже у своїх ангарах чотири сучасні французькі повітряні судна. Їх пілоти пройшли теорію та практику за кордоном.

В систему авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС від французького виробника надійшло 14 гелікоптерів: два типу Н125 для прикордонників, два типу Н145 для НПУ, 10 типу Н225 (шість для ДСНС та чотири для Нацгвардії).