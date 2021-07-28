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Ракурс
Нацгвардия готовит вертолеты Airbus к параду на Крещатике, фото — Нацгвардия

Нацгвардия готовит вертолеты Airbus к параду на Крещатике (ФОТО, ВИДЕО)

28 июл 2021, 13:51
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Гвардейские экипажи, которые будут пилотировать авиационную технику во время пролета над Крещатиком в Киеве 24 августа, начали тренировочные полеты на групповую слетанность.

Тренировки пилоты части № 2269 проводят на вертолетах Airbus EC 225 LP, которые будут участвовать в параде ко Дню Независимости.

Нацгвардия уже имеет в своих ангарах четыре современные французские воздушные суда. Их пилоты прошли теорию и практику за рубежом.

Нацгвардия готовит вертолеты Airbus к параду на Крещатике, фото - Нацгвардия

В систему авиационной безопасности и защиты МВД от французского производителя поступили 14 вертолетов: два типа Н125 для пограничников, два типа Н145 для НПУ, 10 типа Н225 (шесть для ГСЧС и четыре для Нацгвардии).


Нацгвардия готовит вертолеты Airbus к параду на Крещатике, фото - Нацгвардия

Нацгвардия готовит вертолеты Airbus к параду на Крещатике, фото - Нацгвардия

Источник: Ракурс


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