Кастета не було — у Венедіктової прокоментували заяву про убивство Чорновола

https://racurs.ua/ua/n160252-kasteta-ne-bulo-u-venediktovoyi-prokomentuvaly-zayavu-pro-ubyvstvo-chornovola.html

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Загибель В’ячеслава Чорновола у центрі уваги ЗМІ цими днями. В Офісі генпрокурора відповіли на запити УП та «Укрінформу» щодо заяв екс-прокурора Миколи Голомші. Він розповів про кастет, яким нібито добивали В’ячеслава Максимовича Чорновола у 1999 році.

Відповіді відомства Венедіктової однозначні: у матеріалах, що надані для експертизи, немає інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмета з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі кастета.

Чорновіл отримав виключно травми, характерні для пасажира при ДТП, вважають в Офісі генпрокурора.

Йдеться про висновок комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи від 29 жовтня 2018 року. Їх отримали під час експертизи його ексгумованого тіла.

Екс-заступник генпрокурора Голомша 15 вересня повторив свою заяву від 2015 року пр оте, що Чорновола вбили чотирма ударами кастета у потиличну ділянку голови і цим же кастетом добили водія. Утім, в інтерв’ю нових доказів Голомша не надав.

Джерела: УП, «Укрінформ»