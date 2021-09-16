Кастета не было — у Венедиктовой прокомментировали заявление об убийстве Чорновола

https://racurs.ua/n160252-kasteta-ne-bylo-u-venediktovoy-prokommentirovali-zayavlenie-ob-ubiystve-chornovola.html

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Гибель Вячеслава Чорновола в центре внимания СМИ в эти дни. В Офисе генпрокурора ответили на запросы УП и «Укринформа» по поводу заявлений экс-прокурора Николая Голомши. Он рассказал о кастете, которым якобы добивали Вячеслава Максимовича Чорновола в 1999 году.

Ответы ведомства Венедиктовой однозначны: в материалах, предоставленных для экспертизы, нет информации о повреждениях, которые имели бы признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе кастета.

Чорновол получил исключительно травмы, характерные для пассажира при ДТП, считают в Офисе генпрокурора.

Речь идет о заключении комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 года. Их получили во время экспертизы его эксгумированного тела.

Экс-заместитель генпрокурора Голомша 15 сентября повторил свое заявление от 2015 года о том, что Чорновола убили четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и тем же кастетом добили водителя. Впрочем, в интервью новых доказательств Голомша не предоставил.

Источники: УП, «Укринформ»