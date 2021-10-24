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Ракурс
Наслідки ДТП на Херсонщині, фото: поліція Херсонської області

Неповнолітній водій врізався в дерево на Херсонщині — четверо загиблих (ФОТО)

24 жов 2021, 11:58
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У Херсонській області на дорозі між селами Давидів Брід та с. Мала Олександрівка Бериславського району четверо людей загинули в результаті зіткнення автомобіля Volkswagen Touareg з деревом.

За кермом перебував 15-річний мешканець Великої Олександрівки, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Загалом в автомобілі перебували шестеро осіб:

  • на місті ДТП загинули водій, жителі Великої Олександрівки віком 15 та 20 років, а також 21-річний мешканець села Нова Калуга;
  • двох 17-річних мешканців Великої Олександрівки госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.

Обставини ДТП встановлюються, інцидент кваліфікований за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).


Наслідки ДТП на Херсонщині, фото: поліція Херсонської області

Джерело: Ракурс


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