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Последствия ДТП на Херсонщине, фото: полиция Херсонской области
Несовершеннолетний водитель врезался в дерево на Херсонщине — четверо погибшихhttps://racurs.ua/n162057-nesovershennoletniy-voditel-vrezalsya-v-derevo-na-hersonschine-chetvero-pogibshih.htmlРакурс
В Херсонской области на дороге между селами Давыдов Брод и с. Малая Александровка Бериславского района четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg с деревом.
За рулем находился 15-летний житель Большой Александровки, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
Всего в автомобиле находились шесть человек:
- на месте ДТП погибли водитель, жители Большой Александровки возрастом 15 и 20 лет, а также 21-летний житель села Новая Калуга;
- двух 17-летних жителей Большой Александровки госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, инцидент квалифицирован по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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