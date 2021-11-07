Зарізав через мову – в Кирилівці вбили 26-річного чемпіона з джиу-джитсу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n162719-zarizav-cherez-movu-v-kyrylivci-vbyly-26-richnogo-chempiona-z-djyu-djytsu.html

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У Запорізькій області уродженець Луганська вбив 26-річного Миколу Балабатька. Трагедія сталася у Кирилівці у ніч з 5 на 6 листопада.

За словами батька загиблого, нападнику не сподобалося, що хлопець спілкувався українською мовою. Про це Олег Балабатько написав на своїй сторінці у Facebook.

Нападник був у стані алкогольного сп’яніння і нібито почав конфліктувати з Миколою через те, що той говорив українською мовою.

Чоловік запропонував співрозмовнику вийти на вулицю і хлопець погодився, оскільки був чемпіоном з джиу-джитсу та мав упевненість у своїх силах. Однак від удару ножем ухилитися не зміг.

Хлопець помер на руках поліцейського, який приїхав на виклик. Микола був єдиним сином відомого підприємця, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю «Перлина прибою» у Кирилівці Олега Балабатька.