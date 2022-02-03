Влада, корупція, війна чи “корона” - українці відповіли, чому стали біднішими, фото - Слово і діло

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Більшість громадян України вважають, що стали жити гірше за останній рік. Про це розповіли соціологи Центру Разумкова, які провели з 28 по 31 січня телефонне опитування.

Більшість опитаних (52,8%) зазначили, що матеріальне становище їх родини погіршилося.

Трохи більше третини респондентів (38,5%) відповіли, що воно не змінилося і 7,8% вважають, що покращилося.

Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (37,2%) та високий рівень корупції (34,3%). 11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на сході країни, а 5,9% — пандемію коронавірусу.

Більшість опитаних (52,9%) вважають, що президент та уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем, третина респондентів (32,6%) дотримуються думки, що влада частково ефективна у вирішенні економічних проблем, тільки 8,4% опитаних — що президент та уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Центр Разумкова провів дослідження на замовлення сайту «Оглядач». Було опитано 1 тис. 206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.