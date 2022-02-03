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Власть, коррупция, война или «корона» — украинцы ответили, почему стали беднее

Власть, коррупция, война или «корона» — украинцы ответили, почему стали беднее

3 фев 2022, 12:09
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Большинство граждан Украины считают, что стали жить хуже, чем в прошлом году. Об этом рассказали социологи Центра Разумкова, ссылаясь на результати телефонный опроса, проведенного с 28 по 31 января.

Большинство опрошенных (52,8%) отметили, что материальное положение их семьи ухудшилось.

Чуть больше трети респондентов (38,5%) ответили, что оно не изменилось и 7,8% считают, что улучшилось.

Власть, коррупция, война или корона - украинцы ответили, почему стали беднее, данные - Центр Разумкова

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%). 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на востоке страны, а 5,9% — пандемию коронавируса.

Власть, коррупция, война или корона - украинцы ответили, почему стали беднее, данные - Центр Разумкова

Большинство опрошенных (52,9%) считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем, треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что власть частично эффективна в решении экономических проблем, только 8,4% опрошенных. — что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Власть, коррупция, война или корона - украинцы ответили, почему стали беднее, данные - Центр Разумкова







Центр Разумкова провел исследование по заказу сайта «Обозреватель». Были опрошены 1 тыс. 206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Источник: Ракурс


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