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Ракурс
ЗСУ знищили колону техніки окупантів на Київщині. Фото: 24 канал

ЗСУ знищили колону техніки окупантів на Київщині (ВІДЕО)

28 лют 2022, 10:40
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Колону військової техніки Російської Федерації знищила українська армія в Київській області.

У селищі міського типу Макарів на ночліг зупинилися російські танки та системи залпового вогню «Град». Українські військові успішно знищили ворога. Про це 28 лютого повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Тільки що, під Макаровим. Наші хлопці накрили колону ворожої техніки. Російські «Гради» та танчики стали на ночліг. І вже точно будуть міцно спати, — зазначив він.

Селище Макарів знаходиться за 65−70 км від Києва.



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Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що українська армія успішно відбиває атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, змушуючи ворога відмовлятися від наступу. Лише одна з українських бригад з артилерії знищила понад п’ять колон ворожої техніки та живої сили противника.

Джерело: Ракурс


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