Дефолту не буде – Мінфін виплачує борг за єврооблігаціями

https://racurs.ua/ua/n167872-defoltu-ne-bude-minfin-vyplachuie-borg-za-ievroobligaciyamy.html

Ракурс

Міністерство фінансів 1 березня здійснило купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2022 року.

Про це у Facebook повідомив заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован, посилаючись на слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Ми виконуємо свої боргові зобов’язання у повному обсязі. 1 березня 2022 відбувся купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2022 року, — процитував він міністра.

У Мінфіні запевняють, що навіть за умов військової агресії Міністерство, Казначейство та НБУ забезпечують проведення всіх необхідних платежів.

Станом на 28 лютого залишки на єдиному казначейському рахунку становили 33 млрд грн, що достатньо для поточних виплат.

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У 2022 році за зовнішніми боргами Україні треба сплатити еквівалент 126,8 млрд грн (4,286 млрд дол. за курсом 29,4 грн).

Нагадаємо, вісім років тому після втечі президента-зрадника Віктора Януковича, коли Росія розпочала окупацію Криму, на рахунку у Держказначействі було лише 108,1 тис. грн.