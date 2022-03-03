Росія зазнає масштабних втрат в Україні. Фото: ЗСУ

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Російська армія після вторгнення в Україну зазначає масштабних втрат.

Зокрема, українські військові знищили вже майже дві військові частини РФ. Станом на 2 березня військова частина з російського Саратова вже втратила загиблими в Україні 80% особового складу, а військова частина з міста Камишин Волгоградської області РФ — 70% особового складу. Про це 3 березня повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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Крім того, 3 березня українські військові збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворожу техніку над Ірпенем збили з комплексу ППО. А загалом від початку сьомої доби війни РФ проти України до 30 бойових літаків ворога порушили повітряний простір України, щоб бомбардувати українські міста та села. Ворог залітав переважно з боку Білорусі.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня орієнтовно склали близько 9 тис. осіб особового складу, 217 танків, 900 броньованих машин різних типів.