Першу вимогу від РФ на переговорах назвали в Офісі президента

https://racurs.ua/ua/n167885-pershu-vymogu-vid-rf-na-peregovorah-nazvaly-v-ofisi-prezydenta.html

Ракурс

Війна Росії з Україною триває, сторони мають провести переговори 3 березня. Учасник делегації для Давид Арахамія повідомив, що Україна хоче обговорити створення гуманітарних коридорів.

Починаємо через дві години (очевидно, о 16.00 за Києвом — ред.) Програма мінімум — гуманітарні коридори. Далі — за обставинами, — написав він на сторінці у Фейсбуці.

Водночас міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук заявила, що в Україні дві найгарячіші точки зараз — Маріуполь і Херсон.

Ми звернулися до Червоного Хреста с вимогою забезпечити гуманітарні колони білим прапором. Ми сформуємо необхідний гуманітарний вантаж: їжа, ліки. Все, що потрібно, щоб евакуювати людей, особливо жінок і дітей, — сказала вона.

Верещук розповіла, що Росія наразі не погоджується на такий конвой і спотворює інформацію.

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З ними ми не ведемо перемовини. З ними веде переговори Червоний Хрест. Ми чекаємо на результати, — зазначила міністр.

Нагадаємо, переговори Росії та України продовжаться в четвер, 3 березня. Російська сторона заявила, що блок пропозицій на переговорах з Україною складається з трьох частин.