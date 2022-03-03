Ворог починає оборонятися – Генштаб оновив дані війни в Україні

https://racurs.ua/ua/n167886-vorog-pochynaie-oboronyatysya-genshtab-onovyv-dani-viyny-v-ukrayini.html

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Війна в Україні з російськими окупантами триває. Генеральний штаб Збройних сил України оновив інформацію станом на 12.00 3 березня.

Рашисти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників. Про це повідомили у Генштабі.

Всупереч нормам міжнародного гуманітарного права по населених пунктах окупанти активно застосовують «Град», «Смерч» та «Ураган».

На Волинському напрямку ворог силами до 2 БТГр перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.

На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, зазначають втрати, але не полишають спроб блокувати Київ з північного та північно-західного напрямків.

На напрямку Коростеня противник зазнавав втрат та зупинився. На Сіверщині противник намагається утриматись в районах населених пунктів Любеч, Мена. Силами 2 БТГр просувається у напрямку Коцюбинське — Гончарівське (Київ).

Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр.

7 БТГр, 3 ТГр РВіА, ТГр РХБз 6 загальновійськової армії центрального воєнного округу ЗС РФ, 2 загальновійськова армія ЗС РФ продовжують спроби відновити наступальні дії на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.

На напрямку Перемога — Бровари висуваються до двох БТГр зі складу 2 загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ.

На Слобожанщині ворожі війська після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів Охтирка, Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Сумському напрямку до двох БТГр зі складу 200 омсбр (14 АК ПФ) та 90 (до двох БТГр) продовжує утримати в облозі населені пункти Суми, Лебедин, Охтирка.

На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити Харків з півдня.

На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на Ізюм та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій — продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.

На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога — недосяжні.

На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів — до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил — на Маріуполь.

Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.

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На Сумщині підрозділи ЗСУ передовою групою вийшли рубежі по лінії державного кордону Сумської області.



