У Росії почалася мобілізація – з’явився документ (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n167927-u-rosiyi-pochalasya-mobilizaciya-z-yavyvsya-dokument-foto.html

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Росія планує залучити до війни проти України військовослужбовців запасу Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомив російський бізнесмен та громадський діяч Михайло Ходорковський, опублікувавши документи на своїй сторінці у Facebook.

Війна прийшла до Москви, — написав він.

Згідно з наказом, до 20 квітня начальники мобілізаційних відділів мають звірити облікові картки військовослужбовців запасу, а ті мають з’явитися до мобілізаційних відділів.

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Нагадаємо, президент країни-агресора РФ Володимир Путін 3 березня вніс на ратифікацію до Державної думи протокол про внесення змін до угоди про миротворчу діяльність Організація договору колективної безпеки (ОДКБ).