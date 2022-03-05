У перший змагальний день на зимових Паралімпійських іграх у Пекіні українська збірна виборола сім медалей — три золоті, три срібні та бронзову. Наразі Україна посідає перше місце у медальному заліку Паралімпіади-2022.

Всі медалі вибороли українські парабіатлоністи. Золото вибороли Григорій Вовчинський, Оксана Шишкова та Віталій Лук’яненко. Срібло — Тарас Радь, Людмила Ляшенко, Олександр Казик, а бронзу — Дмитро Суярко.

Напередодні початку Ігор українські паралімпійці провели акцію проти російської агресії в Україні з гаслами «Ні війні! Мир Україні!» та отримали підтримку від паралімпійців інших збірних.

Зазначимо, зимові Паралімпійські ігри у Пекіні тривають з 4 по 13 березня. Україна ухвалила рішення спрямувати команду на Ігри.

Україна на Паралімпіаді-2022 представлена лише у двох видах спорту: парабіатлоні та лижних перегонах.

Загалом на Паралімпіаді-2022 мають виступити 20 українських параатлетів.

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