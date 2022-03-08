Сафарі на Поклонську - Няшмаш приїхав до Херсона, за її голову платять 100 тис. доларів

https://racurs.ua/ua/n168141-safari-na-poklonsku-nyashmash-pryyihala-do-hersona-za-yiyi-golovu-platyat-100-tys-dolariv.html

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Український бізнесмен Сеяр Куршутов призначив винагороду у 100 тис. за голову Наталії Поклонської. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні Міжнародний жіночий день, і мій пост має бути про двох найулюбленіших мною жінок. Але тут Олексій Гончаренко повідомив, що активна учасниця окупації Криму Поклонська приїхала до Херсону. Підтримую заклик до Херсонців організувати сафарі на цю ганьбу кримських жінок. І гарантую тому, хто спіймає і доправить її до найближчого відділення СБУ (вона на території України в розшуку), премію у 100 тис. Це не жарт. Повідомте всіх херсонців про цю можливість легкого заробітку, — написав він.

Куршутов був у списку «королів контрабанди», який уклала РНБО.

Російська чи то прокурорка, чи то пані посол в Кабо-Верде Поклонська приїхала на Херсонщину з російською гуманітаркою. Традиційно вона розповідає про допомогу та повторює мантри про «один народ».