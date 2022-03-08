Росію викинули з ЧС-2022, матч України з Шотландією перенесли

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ФІФА остаточно виключила збірну Росії з плей-офф відбору до Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Збірна Польщі, яка мала у березні зіграти з росіянами, автоматично пройшла далі.

Крім того, ФІФА перенесла на червень матч цього ж раунду плей-офф між збірними України та Шотландії. Точна дата та місце зустрічі стануть відомі пізніше.

Поєдинок мав відбутися 24 березня на стадіоні «Гемпден Парк» у Глазго, але Українська асоціація футболу звернулася з проханням про перенесення матчу у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну. Війна Росії проти України продовжується вже тринадцятий день.

Переможець матчу Шотландія — Україна зіграє з Уельсом або Австрією, які визначать сильнішого у своїй парі 24 березня. Фінальний матч шляху A за вихід на чемпіонат світу відбудеться у червні.

Тим часом Польща вийшла до фіналу шляху B у зв’язку з відстороненням Росії. Організація вирішила не шукати нового суперника для польської команди. У фіналі шляху В Польща 29 березня зіграє з переможцем пари Швеція — Чехія.

Чемпіонат світу у Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Через кілька днів після початку рашистської навали в Україну ФІФА оголосила про введення санкцій проти Росії.

назви «Росія», гімну та прапора цієї країни не буде на матчах під егідою ФІФА. Натомість команда називається «РФС» (Російський футбольний союз);

Росію позбавили усіх міжнародних матчів на її території, а «домашні» ігри будуть проводитися без глядачів на нейтральній території.

Англійська Прем'єр-ліга офіційно повідомила про зупинення угоди з Okko Sport, яка була офіційним транслятором чемпіонату на території Росії.

АПЛ також пожертвує 1 мільйон фунтів стерлінгів на допомогу Україні.

7 березня FIFA ухвалила низку рішень щодо футбольних контрактів у Росії та Україні через війну.

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Усі контракти іноземних гравців і тренерів з українськими клубами тимчасово призупиняються до кінця червня 2022 року. Також всі іноземні гравці та тренери, які мають контракти з російськими клубами, мають право тимчасово їх призупинити в односторонньому порядку.

Призупинення контрактів означає, що до кінця червня 2022 року всі ці гравці та тренери зможуть підписати контракт із будь-яким іншим клубом без жодних юридичних наслідків. Зареєструватися в новому клубі вони можуть до 7 квітня 2022 року.