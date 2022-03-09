Путін лютує через обстріл Вінниці “найціннішими” ракетами РФ — Bellingcat

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Володимир Путін, президент-терорист країни-агресора РФ, розлютився, дізнавшись, що його армія обстріляла Вінницький аеропорт найціннішими ракетами, яких у Кремля не більше тисячі.

Після того, як було поінформовано, що вісім дуже дорогих ракет, з тих, яких уже небагато в запасах Росії, відстріляли по Вінниці, Путін був розлючений, тому що перед цим йому доповідали, що ці ракети найцінніші й узагалі їх там не більше тисячі, — заявив журналіст-розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв.

Він вказав, що, ймовірно, Путіну не доносять повної картини щодо російського вторгнення в Україну, зокрема й той факт, що практично 100% населення вкрай негативно ставиться до окупантів. За словами Грозєва, оточення Путіна боїться про таке доповідати.

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Представник Bellingcat додав, що російська пропаганда працює лише на «внутрішнього споживача», оскільки будь-яка притомна людина у Європі більше не вірить фейкам.

Нагадаємо, 6 березня військові злочинці РФ завдали ракетного удару по аеродрому у Вінниці з акваторії Чорного моря за допомогою стратегічних бомбардувальників. Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5,5 тис. км.