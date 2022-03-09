Анатолій Тимощук, український футболіст, який нині є одним з тренерів російського ФК «Зеніт», за увесь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу росії на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта.

Сьогодні футбольна влада України ініціювала початок накладення санкцій на Тимощука.

Комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до Контрольно-дисциплінарного комітету України з проханням визнати Тимощука «таким, що порушив п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ».

КДК УАФ запропонують позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, яку видав Центр ліцензування УАФ, доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Крім того, його позбавлять всіх титулів, які він завоював в Україні — переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України.

Тимощука також виключать з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.