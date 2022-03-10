Альтернативні маршрути. Фото:

https://racurs.ua/ua/n168242-golovni-trasy-ukrayiny-rozvantajat-rozrobleno-alternatyvni-marshruty.html

Ракурс

Головні траси України вирішили розвантажити для пасажирських автоперевезень.

Міністерство інфраструктури України розробило альтернативні маршрути, оскільки на головних маршрутах зараз пересуваються військові вантажі, перевозять ліки та продукти у найбільш гарячі точки. Альтернативи були розроблені, бо існує значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Про це 10 березня повідомила прес-служба міністерства.

Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з Росією регіонах, — йдеться в заяві.

Зазначається, що для евакуаційних рейсів обрано альтернативні маршрути проїзду з Києва, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку). Було обрано дороги з високою якістю покриття, зі меншою кількістю блок-постів та меншим ризиком виникнення заторів через вантажний транспорт.

.

Нагадаємо, міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 10 березня відкриваються гуманітарні коридори за низкою маршрутів.