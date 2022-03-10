На Львівщині в рази зменшать кількість блокпостів

https://racurs.ua/ua/n168259-na-lvivschyni-v-razy-zmenshat-kilkist-blokpostiv.html

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У Львівській області від початку російської агресії встановлено 544 блокпости, однак їхню кількість планують зменшити в п’ять разів.

Більшість із блокпостів збудовані самовільно. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Блокпости більше перешкоджають руху екстрених служб та гуманітарних вантажів, ніж допомагають у чомусь.

Наша область є далеко в тилу, тому ми маємо якісно та швидко доставляти необхідні харчі, ліки, речі найпершої потреби та амуніцію українцям та воїнам у регіонах, де триває активна боротьба з загарбником, — зазначив чиновник.

Він додав, що потрібно повністю відновити логістику для доставки продуктів у крамниці та інші транспортні потреби підприємців і звичайних людей.

Кількість блокпостів зменшать до 100, ще якусь кількість із них перетворять у спостережні.

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Нагадаємо, необхідну систему блокпостів у Львові та області розробили фахівці Академії сухопутних військ та військові експерти.

Чергують на них спільно Національна поліція, СБУ, тероборона та Нацгвардія. Адже ці люди, за законом, можуть здійснювати перевірку документів та авто, за потреби, на відміну від різних добровольчих формувань громад. які такого дозволу наразі не мають.