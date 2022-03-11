Після обстрілу села в Білорусі звідти рушили колони до кордону

https://racurs.ua/ua/n168287-pislya-obstrilu-sela-v-bilorusi-zvidty-rushyly-kolony-do-kordonu-arestovych.html

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Радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що після обстрілу російськими літаками території Білорусі звідти рушили військові колони до українського кордону.

Він закликав білоруську армію відмовлятися переходити кордон. Арестович вважає, що час для провокації обране не випадково: сьогодні у Москві відбувається зустріч самопроголошеного президента лукашенка та путіна.

Раніше прикордонники розповіли, що російські штурмовики стріляли у напрямку білоруського села Копані на кордоні з Україною, причому атака відбулася з боку українського кордону.

Згодом у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили також про обстріл населених пунктів Бухличі та Верхній Теребежів у Білорусі.

Білоруське видання Tut. by пише, що жителі села Вороні, що за 9 кілометрів від білоруських Копанів, де за повідомленнями українських силовиків Росія завдала авіаудару, не чули жодних звуків, схожих на вибухи.

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А ось «Наша нива» повідомила, що місцеві підтверджують: вони чули деякі вибухи у районі кордону з Україною — у бік села Бухличі. Також вони зазначають, що неодноразово чули звуки літака. Один із жителів сказав, що літаки вилітають у бік України з аеропорту в Барановичах, а потім повертаються.