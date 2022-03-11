Пентагон повідомив відсоток збереженої української авіації

https://racurs.ua/ua/n168296-pentagon-povidomyv-vidsotok-zberejenoyi-ukrayinskoyi-aviaciyi.html

Ракурс

У війні з Росією українська протиповітряна оборона менше використовує саме літаки.

США повідомили, що Україна досі має приблизно 56 винищувачів, що становить близько 80% усієї її авіації. Там зазначили, що в повітрі Україна значно активніше використовує безпілотники та систему ППО, аніж бойові літаки.

За даними Пентагону, українці роблять 5—10 бойових вильотів за добу, тоді як Росія — приблизно 200. Там заявили, що Україна «дуже ефективно та творчо» використовує у війні за небо ті ресурси, які має. Неназваного співробітника Міноборони США цитує CNN.

Чиновник повідомив журналістам, що Україна покладається на безпілотники та ракети класу «земля-повітря».

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Українці знову дуже творчо підійшли до того, як вони захищаються і як використовують авіацію, яку вони мають, — сказав чиновник.

Представник міністерства оборони сказав, що безпілотники дешеві та можуть літати поза зоною дії радарів.