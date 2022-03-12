Палац Медведчука показали зсередини. Фото: «Слідство.Інфо»

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Недобудований палац політика і кума Путіна Віктора Медведчука поблизу Пущі-Водиці взяли під контроль активісти.

У маєтку народного депутата журналісти знайшли коштовні картини, портрети, десятки шуб, хутряних шапок і суконь, а також гральний автомат і кулемет. Свій палац фігурант кримінального провадження про держзраду реконструював і перебудовував. Зараз у приміщенні голі стіни й деревʼяні балки, на підлозі розкладений гіпсовий орнамент майбутньої стелі. Про це 12 березня повідомляє «Слідство.Інфо».

Палац має площу у понад 2 тис. кв. м, а сама будівля розрахована на сотні окремих приміщень: зали, кухні, спальні, вітальні та великий басейн, стіни якого вже оздобили мармуровою плиткою. Також на території знаходяться будиночок в японському стилі біля озера та мисливський будиночок.

В недобудованій оселі журналісти побачили багато картонних коробок з цінними речами та предметами розкоші. Кімнати завалені картинами, іконами, портретами. Серед цього виділяються гральний автомат та кулемет «Максим».

Також у маєтку є кімната для зберігання дорогих шуб та хутряних шапок. Крім того, були знайдені валізи Louis Vuitton (одна з яких коштує близько 400 тисяч гривень) та інші коштовні предмети.

Журналісти помітили й стаціонарний телефон з підписами на кнопках: «релакс-зона», «джакузі», «басейн», «біла кімната», «спортзал», «камінна зала», кабінети, спальні, «кінотеатр» і «колиба».

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Нагадаємо, партія «Опозиційна платформа — За життя» повідомила, що через воєнний стан Юрій Бойко став виконувачем обовʼязків голови політичної ради партії, а Віктора Медведчука відсторонили.

Джерело: «Слідство.Інфо»