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Наступні 2-3 тижні будуть вирішальними для України. Фото:

Наступні 2−3 тижні будуть вирішальними для України — МВС

14 бер 2022, 12:20
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Наступні 2−3 тижні будуть вирішальними для України у війні з росією.

Російські фашисти намагатимуться за будь-яку ціну взяти під контроль Маріуполь. Також окупанти можуть перебратися на Схід України, щоб захопити східне угруповання української армії. Про це 14 березня радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив в ефірі «24 каналу».

Наше головне завдання — зупинити цей рух, не дати можливості їм це зробити і примушувати їх до важкої нав’язливої наземної боротьби, де вони програють, — зазначив представник МВС.

Крім того, Денисенко зазначив, що для України зараз дуже важливо отримати допомогу від міжнародних партнерів по ППО.



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Нагадаємо, 12 березня в Генштабі заявляли, що на Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля противника зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк. Окупанти вже захопили східні околиці Маріуполя.

Джерело: Ракурс


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