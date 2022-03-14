Названо кількість ракет, яку випустили російські окупанти

https://racurs.ua/ua/n168380-nazvano-kilkist-raket-yaku-vypustyly-rosiyski-okupanty.html

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Російські фашисти вже випустили по Україні 395 крилатих ракет і завдали 259 ракетних ударів по нашій території.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на дані командування Повітряних сил ЗСУ.

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При цьому ворог втратив в українському небі 77 літаків і 90 гелікоптерів, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними командування ЗСУ, протягом 13 березня українські військові знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотник ворога.