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Ракурс
Названо кількість ракет, яку випустили російські окупанти

Названо кількість ракет, яку випустили російські окупанти

14 бер 2022, 14:27
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Російські фашисти вже випустили по Україні 395 крилатих ракет і завдали 259 ракетних ударів по нашій території.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на дані командування Повітряних сил ЗСУ.



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При цьому ворог втратив в українському небі 77 літаків і 90 гелікоптерів, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними командування ЗСУ, протягом 13 березня українські військові знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотник ворога.

Джерело: Ракурс


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