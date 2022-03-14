Ситуація на Луганщині – інфраструктура знищена та не підлягає ремонту

https://racurs.ua/ua/n168388-sytuaciya-na-luganschyni-infrastruktura-znyschena-ta-ne-pidlyagaie-remontu.html

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Луганська область дуже постраждала від дій окупантів — голова ОВА Сергій Гайдай заявив, що інфраструктура регіону знищена та не підлягає ремонту.

Лінія фронту тримається у попередніх межах, але нема такого нас пункту, який би не обстрілювали. Сьогодні в Попасній бій тривав прямо всередині міста, — сказав чиновник в ефірі телемарафону.

Також Гайдай прокоментував ситуацію з евакуацією з Луганщини. За його словами, влада мала змогу евакуювати людей «зеленими коридорами» тільки останні два дні

До цього евакуацію організовували самостійно, фактично без погодження з окупантами. Величезну допомогу в цьому здійснює «Укрзалізниця» — на свій страх компанія відправляла свої поїзди під обстрілами. Загалом щодня вдається вивезти близько 2 тис. людей.

Чиновник зазначив, що немає такого населеного пункту, де не було б обстрілів. З ранку до ночі стріляють по Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній.

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