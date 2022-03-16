Чому російська армія «забуксувала», розповіли в британській розвідці

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, фото: «Корреспондент»

https://racurs.ua/ua/n168466-chomu-rosiyska-armiya-zabuksuvala-rozpovily-v-brytanskiy-rozvidci.html

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Армія загарбника «забуксувала», оскільки прив’язана до мережі доріг. Крім того, важливу роль відіграло те, що України не втратила контроль у повітрі.

Про це йдеться в опублікованому сьогодні, 16 березня, повідомленні Міноборони Великої Британії, в якому британське оборонне відомство посилається на проведений розвідкою країни аналіз.

Зазначається, що російські війська, схоже, не наважуються здійснювати маневри поза мережею доріг. Також важиливу роль у стриманні їхнього просування зіграло рішення України підривати мости на маршрутах наступу.

ЗСУ у своїй тактиці вміло скористалися недостатньою маневреністю російських сил, розлагодивши їхнє просування і завдавши тяжких втрат, — зазначається в повідомленні.



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Нагадаємо, російські війська від початку масштабного нападу 24 лютого втратили вже майже 14 тис. особового складу.